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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Air France пообещала сотрудникам бонусы по 1000 евро и повышение зарплат

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Французская авиакомпания Air France, принадлежащая Air France-KLM, увеличит зарплаты своих сотрудников и предоставит им единовременный бонус в размере 1000 евро, говорится в ее пресс-релизе.

Зарплаты будут повышены в среднем на 2% в ноябре, а затем еще на 2,5% в феврале 2023 года. Также компания пообещала увеличить оплату труда не менее чем на 0,5% по итогам переговоров с профсоюзами, которые намечены на 2023 год.

Бонусы по тысяче евро будут выплачены в октябре всем сотрудникам, работающим на условиях полной занятости.

Air France пошла на увеличение оплаты на фоне недовольства профсоюзов. В пятницу 16 сентября намечается забастовка авиадиспетчеров во Франции, из-за которой компания будет вынуждена отменить половину рейсов, назначенных на этот день.

"Несмотря на то, что Air France испытывает большое давление в связи со своим финансовым положением и сама страдает от последствий инфляции, в том числе влияющих на стоимость топлива, различные заинтересованные лица договорились о том, что компания должна отреагировать на сложившуюся чрезвычайную ситуацию", - говорится в сообщении.

С начала 2022 года капитализация Air France-KLM сократилась на 27,2%, до 3,78 млрд евро.

Air France Air France-KLM Франция
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