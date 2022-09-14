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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

В Мончегорске потушили открытое горение на Кольской ГМК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Мончегорске ликвидировали открытое горение на месте пожара в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), сообщили в управлении МЧС России Мурманской области.е

"В 19:18 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар начался около 9 утра, его локализовали к 15:00 на площади 600 кв. м. В цеху частично обрушилась кровля. Никто не пострадал.

Генеральный директор КГМК Евгений Борзенко считает, что причиной пожара стало возгорание реагентов. При этом он рассчитывает на скорейшее восстановление производства никеля.

Норникель Мончегорск КГМК Евгений Борзенко МЧС
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