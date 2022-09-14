В Мончегорске потушили открытое горение на Кольской ГМК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Мончегорске ликвидировали открытое горение на месте пожара в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель"), сообщили в управлении МЧС России Мурманской области.е

"В 19:18 мск ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.

Пожар начался около 9 утра, его локализовали к 15:00 на площади 600 кв. м. В цеху частично обрушилась кровля. Никто не пострадал.

Генеральный директор КГМК Евгений Борзенко считает, что причиной пожара стало возгорание реагентов. При этом он рассчитывает на скорейшее восстановление производства никеля.