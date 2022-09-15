ВС направил на новое рассмотрение дело об отзыве лицензии у краснодарского ЮМК банка

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения судов нижестоящих инстанций, признавших незаконными приказы ЦБ РФ об отзыве лицензии и введении временной администрации в отношении ООО "Банк южной многоотраслевой корпорации" (ЮМК банк, Краснодар).

Согласно картотеке арбитражных дел, соответствующее решение было принято судебной коллегией ВС РФ 14 сентября по результатам рассмотрения кассационной жалобы (представления) в ВС РФ. Дело направлено на новое рассмотрение. Другие подробности не уточняются.

Как сообщалось, Банк России в марте 2021 года отозвал лицензию у ЮМК банка, входящего в третью сотню в РФ по размеру активов. По данным ЦБ, кредитная организация допускала неоднократные нарушения требований антиотмывочного законодательства.

ЮМК банк обжаловал решение ЦБ. В ходе судебного разбирательства стало известно, что основанием для отзыва лицензии явилось неоднократное отсутствие в обязательных сообщениях банка в Росфинмониторинг ИНН физлиц - представителей компаний, которые обслуживались в банке. В ходе инспекционной проверки Банк России выявил 92 случая непредставления этих сведений, говорится в материалах дела.

Это стало единственным вменяемым банку нарушением, счел Арбитражный суд Москвы. Однако по инструкции ЦБ, а также согласно положениям антиотмывочного закона данное поле заполняется при наличии информации. Эта формулировка – "при наличии" – говорит о факультативном характере заполнения данного поля, оно "носит справочный характер и не влияет на возможность осуществления контроля осуществляемых платежей", резюмировал суд.

Никакие меры реагирования к банку не применялись, предписания не выдавались, к административной ответственности он не привлекался, обратил внимание суд. Кроме того, ответственный сотрудник отдела финансового мониторинга ЮМК банка был освобожден от административной ответственности в связи с малозначительностью совершенного правонарушения.

Кроме того, как счел суд, выявленные в рамках одной проверки с учетом конкретных обстоятельств дела нарушения не могут быть квалифицированы как неоднократные и влекущие отзыв лицензии. В связи с этим суд признал приказы об отзыве лицензии и введении временной администрации незаконными, поскольку такая мера воздействия была "не адекватна" допущенному банком нарушению.

Апелляция и кассация оставили эти решения в силе. В июне 2022 года судья ВС РФ Юрий Иваненко отказал регулятору в передаче жалобы на рассмотрение СКЭС ВС РФ. Однако зампред Юрий Глазов отменил это определение и передал жалобу в СКЭС.

Он счел заслуживающими внимания и проверки несколько доводов ЦБ. В частности, регулятор настаивает, что наличие предписаний или привлечение к административной ответственности не является обязательным условием для отзыва лицензии у банка по пункту 6.1 статьи 20 закона о банках и банковской деятельности.

"Наличие или отсутствие фактов применения к кредитной организации иных мер, предусмотренных законом о Банке России, не влияет на право Банка России по отзыву лицензии", - приводится в материалах дела позиция регулятора. По его мнению, для отзыва лицензии достаточно факта неоднократного нарушения в течение одного года любого из требований, предусмотренных как нормами закона о противодействии легализации, так и нормативными актами Банка России.

ЮМК банк (Краснодар) был образован в 2009 году, предоставлял услуги по кредитованию, расчетно-кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, а также услуги по выполнению валютно-обменных операций. По данным ЕГРЮЛ, основными владельцами банка являются ООО "Лантер" (Пятигорск, 50%), а также Наталья и Олег Макаревичи (36%).

ЮМК банк по итогам 2020 года занимал 221-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".