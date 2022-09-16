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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"

ФАС выдала предупреждение оператору "Пулково" после жалобы "Победы"
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) - оператору петербургского аэропорта "Пулково", говорится в сообщении ФАС.

По мнению контролирующего ведомства, компания ВВСС злоупотребляла доминирующим положением при предоставлении доступа к инфраструктуре аэропорта.

Так, служба установила, что неоднократные обращения авиакомпании "Победа" к ВВСС с просьбой предоставить доступ к объектам инфраструктуры для наземного обслуживания воздушных судов дочерней компанией - ООО "Победа Хэндлинг" остались без рассмотрения.

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По расчетам авиаперевозчика, которые приводит ФАС, стоимость обслуживания самолетов в этом случае сократилась бы на 40-50% от действующих тарифов оператора, что позволило бы продавать авиабилеты из Петербурга по более низким ценам.

"По мнению ФАС России, действия оператора аэропорта являются злоупотреблением доминирующим положением и ограничивают конкуренцию на рынке услуг по обслуживанию пассажиров. Ведомство выдало оператору аэропорта предупреждение о необходимости прекратить бездействие и рассмотреть заявки "Победа Хэндлинг" в срок до 3 октября 2022 года", - говорится в сообщении.

В случае неисполнения предупреждения, служба вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.

"Пулково" - один из крупнейших аэропортов РФ, базовый перевозчик - авиакомпания "Россия".

ФАС Пулково Победа
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