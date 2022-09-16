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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Макростратеги Citigroup назвали доллар США единственной тихой гаванью для инвесторов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доллар США , несмотря на переоцененность, до конца года останется единственным активом, позволяющим хеджировать риски просадки портфелей международных инвесторов, полагают макростратеги банка Citigroup Inc. во под руководством Джейми Фэхи и Адама Пикетта. Их обзор цитирует Bloomberg.

Мировые фондовые рынки потеряли $23 трлн с начала 2022 года, причем стоимость облигаций также снизилась, и только доллар продолжает демонстрировать стабильно отрицательную корреляцию с рисковыми активами, пишут аналитики.

"В мире, где центробанки активно повышают ставки (это плохо для бумаг с фиксированной доходностью) для ужесточения финансовых условий (это плохо для акций), единственное место, где можно спрятаться - это американская валюта, - написали стратеги Citi. - Доллар является валютой, способной выступать в роли инструмента хеджирования рисков снижения стоимости активов".

По оценкам аналитиков, долларовый индекс достигнет отметки в 111,98 пункта в течение следующих трех месяцев, что предусматривает рост примерно на 2,1% с текущего уровня и достижение нового максимума за 20 лет. При этом в 2023 году ситуация может измениться, и рост доллара прекратится.

"Мы повторяли из раза в раз, что конец "бычьего" тренда в долларе наступит либо в случае повышения ставок Федрезерва до максимумов с последующим спадом, либо в случае падения ожиданий роста мировой экономики. Это может случится в 2023 году, но не сегодня", - говорится в сообщении банка.

Citigroup США Джейми Фэхи Адам Пикетт
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