Сбер снизит первоначальный взнос по ипотеке на "вторичку" с 15% до 10%

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Сбер с 19 сентября снизит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье с 15% до 10%, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

"С 19 сентября Сбер снизит минимальный размер первоначального взноса по программе ипотечного кредитования "Приобретение вторичного жилья" с 15% до 10%. Изменение распространяется как на зарплатных клиентов, так и на тех, кто не получает зарплату на карту Сбера", - говорится в сообщении.

Максимальная сумма кредита - 100 млн рублей, предельный срок - 30 лет.

Первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв уточнил, что теперь оформить ипотеку сможет больше людей. Он уточнил, что ипотека на "вторичку" была одной из самых востребованных в Сбере.

Уточняется, что в августе на вторичное жилье Сбер выдал 53,9 тыс. кредитов на общую сумму 140,5 млрд рублей. Это на 45% больше по количеству, чем в июле, и на 57% больше по сумме. Всего с января по август Сбер выдал ипотечных кредитов на общую сумму 841 млрд рублей.