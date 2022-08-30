Tesla будет судиться с Луизианой за право продавать электромобили напрямую

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Tesla Inc. подала в суд на органы власти в штате Луизиана, ассоциацию дилеров и несколько дилерских компаний, обвинив их в создании ограничений для продажи электромобилей клиентам напрямую.

Tesla также заявила, что закон Луизианы, запрещающий автопроизводителям продавать машины не через дилеров, мешает развитию торговли между штатами.

"Права потребителей Луизианы неправомерно ограничиваются протекционистскими, монополистическими и неэффективными нормами и законами штата", - говорится в иске компании.

Упомянутый закон был принят в 2017 году. В США практика запрета продажи автомобилей напрямую автопроизводителем применяется с 1950-х годов. Она направлена на предотвращение произвольного закрытия магазинов автомобильными компаниями.

В последние годы дилеры активно пользуются этим прецедентом, утверждая, что дилерские центры должны работать независимо.

Tesla уже имеет опыт судебных тяжб по поводу такого рода норм: в 2016 году она подала аналогичный иск к штату Мичиган после того, как местные власти отказали компании в выдаче лицензии на открытие собственного магазина. Спор был урегулирован в пользу Tesla.

Компания нашла и другие способы обойти такие ограничения в других штатах. В Техасе, к примеру, Tesla открыла так называемые галереи, где потенциальные клиенты могут ознакомиться с электрокарами компании, но осуществить покупку могут только через заказ на официальном сайте.

Покупатели в Луизиане, где электромобилями Tesla пользуется около 3 тысяч человек, вынуждены выезжать за пределы штата, чтобы купить электрокар.