Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Газпром" 25 октября подаст газ Ковыкты в газопровод

Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на вторую половину декабря

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" 25 октября подаст газ Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод "Ковыкта - Чаянда" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой, ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на вторую половину декабря, сообщила компания.

"Сегодня на оперативном совещании у председателя правления ПАО "Газпром" было зафиксировано, что 25 октября газ Ковыктинского месторождения будет подан в магистральный газопровод "Ковыкта - Чаянда" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Ввод месторождения в эксплуатацию состоится во второй половине декабря текущего года", - говорится в информации.

"Ковыктинское месторождение - уникальное, крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту - 1,8 трлн куб. м, газового конденсата - 65,7 млн тонн. С запуском Ковыкты существенно расширяется ресурсная база на востоке страны для поставок газа российским потребителям и на экспорт. Следует отметить, что коэффициент восполнения запасов газа "Газпрома" в 2022 году при этом превысит "единицу", как и все последние 17 лет", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, Ковыктинское месторождение в Иркутской области вслед за Чаяндинским в Якутии станет источником поставок газа в Китай по магистрали "Сила Сибири". Начало поставок ковыктинского газа намечено на конец 2022 года. Поставки газа в КНР с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

Газпром Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 г.

Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября

Решение о параллельном импорте алкоголя могут принять до конца сентября

ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом на первичном рынке жилья

"Магнит" задумался о возможности производства растительного "мяса"

Законопроект Минфина о цифровых валютах даст бизнесу право расчетов в крипте

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });