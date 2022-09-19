"Газпром" 25 октября подаст газ Ковыкты в газопровод

Ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на вторую половину декабря

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" 25 октября подаст газ Ковыктинского месторождения в магистральный газопровод "Ковыкта - Чаянда" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой, ввод месторождения в эксплуатацию запланирован на вторую половину декабря, сообщила компания.

"Сегодня на оперативном совещании у председателя правления ПАО "Газпром" было зафиксировано, что 25 октября газ Ковыктинского месторождения будет подан в магистральный газопровод "Ковыкта - Чаянда" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. Ввод месторождения в эксплуатацию состоится во второй половине декабря текущего года", - говорится в информации.

"Ковыктинское месторождение - уникальное, крупнейшее в Восточной Сибири с извлекаемыми запасами газа по проекту - 1,8 трлн куб. м, газового конденсата - 65,7 млн тонн. С запуском Ковыкты существенно расширяется ресурсная база на востоке страны для поставок газа российским потребителям и на экспорт. Следует отметить, что коэффициент восполнения запасов газа "Газпрома" в 2022 году при этом превысит "единицу", как и все последние 17 лет", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, Ковыктинское месторождение в Иркутской области вслед за Чаяндинским в Якутии станет источником поставок газа в Китай по магистрали "Сила Сибири". Начало поставок ковыктинского газа намечено на конец 2022 года. Поставки газа в КНР с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.