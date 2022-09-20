Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Газопровод "Сила Сибири" из РФ в КНР остановится на профилактику 22-29 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири" пройдут с 22 по 29 сентября.

Как говорится в сообщении "Газпрома", на этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

"В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью", - напоминает российская компания.

В 2021 году осенняя профилактика на "Силе Сибири" также проводилась в течение недели в конце сентября.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В ближайшие месяцы к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области, с начала 2023 года "Сила Сибири" должна обеспечить новое увеличение прокачки согласно графику наращивания поставок.

Сила Сибири Китай Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

Индекс МосБиржи упал ниже 2400п после слов об отсутствии перспектив дипломатии на Украине

Рубль почти не изменился к доллару на старте торгов, сделок с евро нет

Рубль почти не изменился к доллару на старте торгов, сделок с евро нет

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Решетников заявил, что потребительский спрос в РФ прошел нижнюю точку спада

Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 г.

Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС на продукты с истекающим сроком годности

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });