Газопровод "Сила Сибири" из РФ в КНР остановится на профилактику 22-29 сентября

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай "Сила Сибири" пройдут с 22 по 29 сентября.

Как говорится в сообщении "Газпрома", на этот период транспортировка газа будет временно приостановлена.

"В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью", - напоминает российская компания.

В 2021 году осенняя профилактика на "Силе Сибири" также проводилась в течение недели в конце сентября.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В ближайшие месяцы к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области, с начала 2023 года "Сила Сибири" должна обеспечить новое увеличение прокачки согласно графику наращивания поставок.