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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Ветеран российской фининдустрии Белла Златкис покинула правление Сбербанка

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Ветеран российской финансовой индустрии, один из создателей внутреннего долгового рынка Белла Златкис покидает правление Сбербанка.

"Наблюдательный совет Сбербанка удовлетворил просьбу о выходе из состава правления по собственному желанию заместителя председателя правления Сбербанка Беллы Златкис", - говорится в пресс-релизе кредитной организации. Сбербанк не уточняет, покинула ли Златкис только правление или банк в целом.

"18 лет я работала в статусе зампреда в правлении Сбербанка. Я считаю, что пришло время дать возможность проявить себя на уровне правления новому поколению лидеров, поэтому приняла решение выйти из его состава", - приводятся в релизе слова Златкис.

Белла Златкис

Златкис много лет проработала в Минфине РСФСР и РФ, в том числе в должности замминистра в 2000-2004 годах. В 2004 году перешла в Сбербанк, возглавляемый тогда Андреем Казьминым, с которым они вместе работали над новым финансовым законодательством в начале 1990-х годов.

Уже с 2011 года Златкис была единственным членом правления Сбербанка, занимавшим руководящую должность еще при предшественнике Германа Грефа. Более того, с тех пор успели смениться и подавляющее большинство представителей "первого набора" новой сберовской команды.

Златкис также как правило представляла менеджмент Сбербанка в его наблюдательном совете наряду с Грефом. В этом году место в списке кандидатов в совет Златкис уступила первому зампреду Александру Ведяхину, что вызвало обсуждение ее возможного ухода из руководства банка.

Белла Златкис Сбербанк
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