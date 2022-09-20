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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Microsoft увеличила дивиденды почти на 10%

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Microsoft Corp. решил увеличить квартальные дивиденды на 9,7%, с 62 до 68 центов на акцию, пишет MarketWatch. Новые дивиденды будут выплачены 8 декабря, реестр акционеров закрывается 17 ноября.

После повышения годовая дивидендная доходность акций Microsoft, исходя из котировок на закрытие торгов в понедельник, составит 1,11%. Средний показатель по индексу S&P 500 составляет 1,7%, а среди технологических компаний индекса, традиционно направляющих большую часть прибыли не на дивиденды, а на развитие бизнеса, показатель равен 0,96%.

С начала 2022 года капитализация Microsoft снизилась на 28%, до $1,83 трлн, тогда как S&P 500 за этот период потерял 19%.

Microsoft США
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