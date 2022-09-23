Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

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Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу повторно на неделе откатился ниже рубежа 2100 пунктов под давлением распродаж из-за возросших геополитических рисков, а также на фоне укрепления рубля.

К 14:07 по Москве индекс МосБиржи составил 2097,88 пункта (-4,2%), индекс РТС - 1155,37 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 8,3%.

Доллар упал до 57,41 рубля (-1,43 рубля).

Ранее индекс МосБиржи падал ниже 2100 пунктов в среду, 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине. На пике отката в среду индекс падал в район рубежа 2000 пунктов - минимума с 24 февраля, когда рынок обвалился после объявления Россией о начале специальной военной операции на Украине.

В лидерах отката в пятницу выступают акции Polymetal (-8,3%), "ММК" (-7,7%), "НЛМК" (-7,6%), расписки TCS Group (-6,6%), бумаги "Яндекса" (-6,3%), АФК "Система" (-6%), UC Rusal (-5,9%), "Интер РАО" (-5,7%), ПАО "Полюс" (-5,6%).