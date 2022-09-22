Минфин поддержал решение ограничить инвестиции "неквалов" в активы "недружественных" стран

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минфин поддерживает решение Банка России ограничить инвестиции неквалифицированных инвесторов в активы "недружественных" стран, сказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Банк России с 1 октября начнет вводить ограничения на сделки неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из "недружественных" стран. Это решение направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, объяснял ЦБ.

"Сколько людей сейчас пострадало и оказалось замороженными в акциях Apple. Если нравится, можно и дальше себе по пальцу отрезать на ноге, потом на руке. Но я считаю, что это абсолютно правильная позиция со стороны Центрального банка. Это примерно как валютная ипотека: тоже были недовольные, но сколько людей пострадало от валютной ипотеки. Ну зачем это надо было делать? (...) Когда станете "квалами", тогда покупайте что хотите", - заявил Моисеев в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"Что касается налоговых вычетов и всех продуктов с налоговыми вычетами, таких как ИИС, мы категорически против предоставлять их для покупок бумаг "недружественных" государств", - добавил он.