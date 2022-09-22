Песков не видел решений по ограничению работы предприятий в связи с мобилизацией

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Никаких решений об ограничении работы российских предприятий в связи с объявленной частичной мобилизацией не принималось, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его спросили, планируется ли введение каких-либо экономических мобилизационных мер, к примеру, ограничения на работу предприятий.

"В настоящий момент каких-либо решений на этот счет не принималось, - ответил пресс-секретарь. - В подписанном указе (о частичной мобилизации) тоже никаких параграфов про это не было. Сейчас нет никаких решений".

На просьбу назвать условия, при которых такие решения могут быть приняты, Песков сказал: "Есть основополагающие законы о мобилизационных мероприятиях. Там это все прописано. Он доступен, но в настоящий момент таких условий нет".