В ВТБ допустили, что часть банковских сотрудников могут получить отсрочку от мобилизации

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Глава ВТБ Андрей Костин допустил, что критически важные для банковской сферы сотрудники могут получить отсрочку от мобилизации.

"Я думаю, что по-любому для финансового сектора будут определенные категории критически важных сотрудников, которые получат отсрочку и не будут призываться. Я думаю, это будет сделано не только по банковской, но и по другим отраслям, без которых жизнедеятельность государства невозможна", - сказал Костин на форуме "Банки России - XXI век", организованном Ассоциацией банков России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу накануне сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов.