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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

Путин проведет совещание по сельскому хозяйству

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по вопросам сельского хозяйства, в частности, по итогам уборочной кампании и севу озимых культур, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На этой неделе запланировано несколько мероприятий, в том числе завтра он проведет совещание о ходе сезонных полевых работ - по нашим сельскохозяйственным делам, завершается уборочная кампания", - сказал Песков в понедельник.

По его словам, в совещании примут участие представители регионов, министр сельского хозяйства.

Как сообщалось, в это году РФ соберет рекордный урожай зерна в более 140 млн тонн. По данным Минсельхоза на 22 сентября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 41 млн га, что составляет 86,3% посевной площади. Собрано 137,9 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 103,1 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Урожайность составила 33,6 ц/га (26,3 ц/га в прошлом году). В том числе сбор пшеницы составил почти 100 млн тонн против 72,9 млн тонн годом ранее. Урожайность повысилась до 36,5 ц/га с 28,4 ц/га в прошлом году. Посевы обмолочены с 27,4 млн га, что составляет 93,1% от посевной площади.

Сев озимых культур проведен на 8,592 млн га против 10,082 млн га на аналогичную дату прошлого года.

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна (в чистом весе), в том числе 76,1 млн тонн пшеницы. Исторический рекорд был поставлен в 2017 году, когда урожай составил 135,5 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы.

Владимир Путин
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