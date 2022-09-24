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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:46

Свыше 4,5 млн тонн продукции АПК экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Совместный координационный центр (СКЦ) за время работы в рамках черноморской зерновой инициативы санкционировал движение более 400 судов, сообщили в ООН.

"По состоянию на 23 сентября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 4 556 311 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 420 судов - 217 на прибытие в украинские порты и 203 - на выход из них", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 сентября из украинских портов вышли 12 судов с более 200 тыс. тонн продовольствия после получения разрешения от СКЦ.

В ООН пояснили, что пять судов - Zeko Y (8,2 тыс. тонн пшеницы), Olma (5150 тонн соевых бобов), Merry M (4450 тонн подсолнечного шрота), Gudena (3860 тонн подсолнечного масла), Nil Demir (3,7 тыс. тонн гороха) - направились в Турцию.

Помимо этого, суда Sea Dove (33 тыс. тонн кукурузы) и Lady Ayana (27 тыс. тонн кукурузы) отплыли в Италию, сухогруз Fortuna (10 252 тонн подсолнечного шрота) - во Францию, судно Gem Star (31 039 тонн кукурузы) - в Нидерланды.

Сухогруз Mo Gan Shan (57 311 тонн пшеницы) отравился в Бангладеш, судно Mavka (11 950 тонн подсолнечного масла) - в Румынию, Tzarevich (10 тыс. тонн подсолнечного шрота) - в Болгарию.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина СКЦ ООН
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