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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Шесть судов с продовольствием отправились из портов Украины в Испанию, Италию, Турцию, КНР

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли шесть судов с продовольствием, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает Организация Объединенных Наций (ООН).

"СКЦ сообщает, что шесть судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 212 580 тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, суда Arcturus (69 080 тонн пшеницы) и Gulmar (16,3 тыс. тонн пшеницы, 17 350 тонн кукурузы и 8 350 тонн ячменя) направляются в Испанию. Сухогрузы Akson Sara (30,7 тыс. тонн кукурузы) и Fulmar S (4,4 тыс. тонн подсолнечного шрота и 3,4 тыс. тонн рапсового шрота) отправились в Италию.

Помимо этого, судно Tomahawk перевозит в Китай 60 тыс. тонн подсолнечного шрота, а судно Esence доставит 3 тыс. тонн пшеницы в Турцию.

"По состоянию на 19 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 886 995 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 365 судов - 196 на прибытие в украинские порты и 169 - на выход из них", - говорится в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
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