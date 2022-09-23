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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Зафрахтованное ООН судно с 30 тыс. тонн пшеницы для Афганистана вышло из украинского порта

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в четверг вышли шесть судов с более 100 тыс. тонн продовольствия, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ сообщает, что шесть судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 102 320 тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, что суда Mohamad Y (11 тыс. тонн пшеницы), Ant (4,5 тыс. тонн ячменя) и Oris Marine (3,5 тыс. тонн подсолнечного масла) направляются в Турцию. Сухогруз Ellie M (50 220 тонн кукурузы) - в Испанию, судно Alsu (3,1 тыс. тонн подсолнечного масла) ждут в Египте.

Кроме того, сухогруз BC Vanessa перевозит 30 тыс. тонн пшеницы, предназначенных для Афганистана. Отмечается, что это судно зафрахтовано Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП) и "его груз внесет вклад в гуманитарные усилия в Афганистане".

"По состоянию на 22 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 4 млн 350 тыс. 399 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 403 судов - 212 на прибытие в украинские порты и 191 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

ООН Украина
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