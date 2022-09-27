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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Поправки о продлении срока подачи заявок на принудительную конвертацию DR прошли II чтение

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который продлевает до 11 ноября 2022 года срок подачи заявлений на принудительную конвертацию депозитарных расписок российских компаний в акции.

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Такую поправку депутаты внесли ко второму чтению правительственного законопроекта № 99629-8.

Срок на подачу заявок заканчивается 11 октября, внесенные поправки продлевают его на 30 дней.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта, необходимость продления срока вызвана тем, что сбор документов сейчас осложняется неготовностью депозитариев в недружественных юрисдикциях предоставлять документы в требуемом формате, необходимостью нотариального заверения и апостилирования, затруднениями в почтовой доставке документов в Россию. В отношении сбора документов в целях подачи заявлений на принудительную конвертацию возникают аналогичные проблемы. Потенциальные заявители на принудительную конвертацию не успевают собрать и направить документы в срок, оставшийся до 11 октября.

В России 15 августа стартовала процедура автоматической конвертации депозитарных расписок российских компаний в акции. Принятый закон (№319-ФЗ от 14 июля 2022 года) предусматривает возможность конвертации депозитарных расписок в акции российских эмитентов без участия иностранного банка-депозитария. По закону такие расписки должны быть автоматически, без участия держателей, конвертированы в акции российских эмитентов. Процесс автоматической конвертации завершен.

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