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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Аэропорт Риги для экономии снизит освещенность в помещениях и на улице

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Рига" уменьшит интенсивность освещения в помещениях и на улице, а также отрегулирует температуру отопления в терминале и рабочих зонах с целью экономии энергии, сообщили агентству BNS на предприятии.

Аэропорт подготовил к отопительному сезону 2022/2023 годов комплекс энергосберегающих мер, которые затронут и пассажиров, и сотрудников.

Как отметила председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня, из-за специфики работы авиапредприятия и высоких требований безопасности возможности снижения энергопотребления ограничены.

Со следующей недели температура в терминале и в рабочих зонах будет поддерживаться на уровне плюс 19-20 градусов, в нерабочее время - еще ниже. Уровень освещенности будет снижен везде, где возможно - в терминале, в рабочих зонах, на внешней территории.

Подобные меры аэропорт также призывает ввести предприятия, работающие на его территории.

Международный аэропорт "Рига" - крупнейший авиаузел стран Балтии. В 2021 году аэропорт обслужил 2,353 млн пассажиров, что на 17% больше 2020 года, но на 70% меньше, чем до пандемии.

Рига Латвия Лайла Одиня
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