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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Париже отключат ночную подсветку музеев и снизят температуру в бассейнах

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - В Париже с 23 сентября начнут действовать меры, направленные на экономию энергии, сообщила во вторник мэр французской столицы Анна Идальго.

По сообщению парижских СМИ, она объявила, что в рамках этих мер с 22:00 вечера ежедневно будет отключена подсветка муниципальных музеев, достопримечательностей и зданий префектур округов города.

При этом Эйфелева башня будет освещаться до 23:45 по местному времени.

Кроме того, согласно решению столичных властей, в холодное время года средняя температура в госучреждениях, за исключением детских яслей и домов престарелых, будет понижена на один градус, а ночью они не будут отапливаться более чем до 12 градусов.

В муниципальных бассейнах температуру воды также решено понизить, она составит 26 градусов вместе прежних 27.

Идальго добавила, что обратится к руководству страны с просьбой применить такие же ограничения в отношении национальных и частных памятников и объектов культуры, которые не находятся под юрисдикцией парижской мэрии.

Ранее сообщалось, что в ряде городов ФРГ для экономии энергоресурсов вводят ограничительные меры, например, отключают подсветку городских зданий, а также горячую воду в госучреждениях, бассейнах и спортзалах.

Париж
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