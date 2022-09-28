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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

Оборот розничной торговли России в августе сократился на 8,8%

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года оборот розничной торговли в России сократился на 8,8% в годовом исчислении, до 3 640,5 млрд рублей, сообщил Росстат.

По сравнению с уточненной динамикой за июль (-8,7% против -8,8% ранее) снижение ускорилось, в то время как аналитики, напротив, ожидали некоторого улучшения динамики (консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал снижение оборота розничной торговли в августе на 8,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в августе сократился на 2,3% (на 1,7% в июле), до 1 трлн 771,6 млрд рублей. Оборот непродовольственной розницы снизился на 14% (на 14,6% в июле), до 1 868,9 млрд рублей.

В августе 2022 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных товаров - 51,3% (в августе 2021 года - 45,4% и 54,6% соответственно).

По итогам восьми месяцев оборот розничной торговли в РФ сократился на 4,9%, до 27 трлн 653,1 млрд рублей. Динамика стала отрицательной в апреле: тогда рынок розницы снизился на 9,8%, в мае - на 10,1%, в июне - на 9,6%, в июле - на 8,7%.

В январе-августе оборот торговли продовольственными товарами уменьшился на 0,1% (до 13 641,7 млрд рублей), непродовольственными - на 8,9% (до 14 трлн 11,4 млрд рублей).

Росстат
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