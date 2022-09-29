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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

ЦБ счел, что дивиденды "Газпрома" помогут закрыть часть выпавших доходов бюджета

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Долгожданные для фондового рынка дивиденды "Газпрома" помогут не только инвесторам, но и федеральному бюджету, причем для него эти поступления квалифицируются как ненефтегазовые доходы.

"Ухудшение деловой и потребительской активности в 2022-2023 годах несет риски для поступлений ненефтегазовых доходов (ННГД). В 2022 году выпадающие поступления по ННГД (в особенности по поступлениям, связанным с потреблением и импортом) могут быть частично компенсированы дивидендами ПАО "Газпром" (0,6 трлн руб.), иными мерами по повышению собираемости ННГД, а также высоким объемом нефтегазовых доходов", - говорится в обновленном проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы, который ЦБ направил в Госдуму и опубликовал в четверг.

Предыдущую редакцию документа ЦБ раскрывал в августе, в нем про дивиденды "Газпрома" речь не шла: от годовых дивидендов акционеры компании уже успели отказаться, не одобрив их на собрании, а информации о промежуточных (в почти таком же объеме) еще не появилась.

Общая сумма промежуточных дивидендов "Газпрома", если они будут одобрены на заочном ВОСА 30 сентября, составит 1,2 трлн руб. (выплаты на акцию - 51,03 руб.).

Цифра 0,6 трлн руб., о которой пишет ЦБ - это дивиденды на 50% акций "Газпрома", то есть не только на "прямой" госпакет (38,4%), но и на долю "Роснефтегаза" и "Росгазификации".

ЦБ РФ Газпром
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