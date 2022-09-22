В Минфине сочли, что ожидания инвесторов "Газпрома" не будут обмануты повторно

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация, когда рекомендованные советом директоров "Газпрома" дивиденды в итоге не утверждаются акционерами и не выплачиваются, второй раз не повторится, уверен замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

"Я исхожу из того, что "Газпром" сделает то, что он сейчас сказал, что он сделает", - сказал чиновник журналистам в кулуарах банковского форума в Казани, отвечая на вопрос, может ли решение о дивидендах быть вновь переиграно.

На прошедшем в июне годовом собрании акционеры "Газпрома" не приняли решение о выплате рекордных дивидендов по итогам работы в 2021 году (рекомендация совета директоров - 52,53 руб./акция). Это решение, фактически принятое государством как контролирующим акционером компании, вызвало депрессию на российском фондовом рынке и обвал акций "Газпрома".

Однако в конце августа "Газпром" вернул рынку оптимизм, заявив, что практически ту же сумму (51,03 руб./акция, в сумме 1,208 трлн руб.) может выплатить уже в качестве промежуточных дивидендов. Собрание акционеров пройдет 30 сентября в заочной форме.