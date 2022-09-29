Отмена комиссии за перевод российских и иностранных ценных бумаг продлена до конца года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") продлил до 31 декабря 2022 года включительно временный отказ от взимания комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг, сообщается сайт депозитария.

В частности, НРД с 16 августа ввел маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке учета и хранения присутствует иностранный депозитарий, который готов будет исполнить поручение своего депонента и передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему.

Также было отменено взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

По словам председателя правления НРД Виктора Жидкова, "НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами".

"У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов", - говорил Жидков.

НРД продлил до конца текущего года и действие нулевого тарифа за перевод акций между счетами агентов депозитарных программ.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД. Европейские расчетно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream руководствовались разъяснением Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

После этого НРД ввел маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо, что позволило в июле возобновить конвертацию расписок, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает.

Затем маркетинговый период был продлен сначала до 14 августа, потом еще на два месяца. Западные расчетно-клиринговые системы продолжили исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до нового обновленного дедлайна.

Теперь маркетинговый период по этим операциям продлен НРД до конца 2022 года.