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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Отмена комиссии за перевод российских и иностранных ценных бумаг продлена до конца года

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу "Московская биржа") продлил до 31 декабря 2022 года включительно временный отказ от взимания комиссий за проведение операций, связанных с переводом российских и иностранных ценных бумаг, сообщается сайт депозитария.

В частности, НРД с 16 августа ввел маркетинговый период за перевод российских ценных бумаг внутри НРД без перехода права собственности от одного владельца к другому, где в цепочке учета и хранения присутствует иностранный депозитарий, который готов будет исполнить поручение своего депонента и передать ценные бумаги в российскую депозитарную учетную систему.

Также было отменено взимание платы за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев, кроме депозитариев стран СНГ.

По словам председателя правления НРД Виктора Жидкова, "НРД рассматривает все доступные возможности, чтобы вернуть инвесторам право распоряжаться активами и совершать операции с ценными бумагами".

"У НРД есть положительный опыт отказа от получения комиссий за перевод ценных бумаг при конвертации депозитарных расписок, который позволил возобновить процесс конвертации в иностранных депозитариях. Мы надеемся, что отказ от взимания комиссии за перевод российских ценных бумаг даст четкий и ясный сигнал к разблокировке активов клиентов", - говорил Жидков.

НРД продлил до конца текущего года и действие нулевого тарифа за перевод акций между счетами агентов депозитарных программ.

Конвертация DR российских эмитентов была поставлена на паузу после введения 3 июня блокирующих санкций против НРД. Европейские расчетно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream руководствовались разъяснением Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG FISMA) ЕС: любая транзакция, которая прямо или косвенно влечет возникновение обязательств перед НРД, подпадает под санкции Евросоюза и не может быть осуществлена.

После этого НРД ввел маркетинговый период, в течение которого не взимается плата за услуги по переводу акций на/из раздела типа "представляемые ценные бумаги по депозитарным программам" счета депо, что позволило в июле возобновить конвертацию расписок, поскольку экономической выгоды от исполнения инструкций НРД не получает.

Затем маркетинговый период был продлен сначала до 14 августа, потом еще на два месяца. Западные расчетно-клиринговые системы продолжили исполнение инструкций на обмен депозитарных расписок на российские акции до нового обновленного дедлайна.

Теперь маркетинговый период по этим операциям продлен НРД до конца 2022 года.

НРД Мосбиржа СНГ Виктор Жидков Евросоюз Euroclear Clearstream
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