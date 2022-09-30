Рынок акций усилил рост после выступления Путина, индекс МосБиржи превысил 2000 п

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу усилил рост после выступления президента РФ Владимира Путина и состоявшегося подписания в Кремле договоров о принятии в состав РФ четырех новых субъектов; индекс МосБиржи превысил рубеж 2000 пунктов

К 16:28 по Москве индекс МосБиржи составил 2002,73 пункта (+2,5%), индекс РТС - 1091,47 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 9,5%.

В лидерах роста выступили акции "ММК" (+9,5%), "НЛМК" (+6,8%), "Роснефти" (+5,2%), "Северстали" (+5,1%), "Яндекса" (+4,6%), "МТС" (+4,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,9%), "Норникеля" (+2,9%), "Аэрофлота" (+2,6%).

Договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей - были подписаны в пятницу в Кремле Путиным и руководителями этих регионов.

По словам президента РФ, Федеральное собрание поддержит закон о принятии в РФ четырех новых регионов.

Россия призывает Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил Путин. "Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы", - сказал Путин на церемонии в Кремле в пятницу.

По его словам, Россия не будет обсуждать в ходе переговоров выбор республик Донбасса, Запорожья и Херсонской области, он сделан окончательно.

Кроме того, Путин назвал диверсией англосаксов взрывы на "Северном потоке" и заявил, что эти действия разрушают европейскую энергетическую инфраструктуру.