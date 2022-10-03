В Европе резко подорожала аренда плавучих установок для СПГ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Европе в 2022 году резко выросла стоимость аренды плавучих установок для регазификации и хранения СПГ (FSRU) из-за дефицита таких судов на фоне высокого спроса на сжиженный природный газ в регионе.

Всего в мире 48 таких установок, 42 из которых работают на условиях аренды, по данным Rystad Energy. Поскольку предложение на рынке столь невелико, то стоимость аренды FSRU в Германии по последним данным подскочила вдвое по сравнению с прошлым годом и составила $200 тысяч в сутки, сообщил старший аналитик Rystad Каушал Рамеш.

"В прошлом году на рынке был избыток FSRU, в этом году - дефицит", - заявил глава поставок СПГ в брокерской Fearnley LNG Пер Кристиан Фетт.

"До сегодняшнего момента на рынке было достаточно судов, но, поскольку большинство из них сейчас занято, их аренда становится все более сложной задачей", - добавил Фетт.

Спрос на СПГ в Европе в этом году резко вырос на фоне перебоев поставок природного газа из России из-за конфликта на Украине. СПГ, как ожидается, станет еще более востребован в регионе после аварий на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море на прошлой неделе.

Использование FSRU позволяет странам быстрее получать газ, поскольку их установка занимает меньше времени и сами по себе они дешевле, чем сооружение наземных терминалов. В Европе ряд стран от Германии и Норвегии до Италии и Финляндии уже обеспечили получение СПГ через FSRU.

В то же время высокие цены на аренду FSRU в результате скачка спроса могут привести к тому, что эти судна будут недоступны для использования в развивающихся странах. "Существует реальный риск того, что недоиспользуемые установки в других регионах мира могут быть перемещены в Европу, если это позволяют действующие условия контракта", - добавил Рамеш.