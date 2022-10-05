Глава Total назвал плохой идеей введение лимита цен на нефть из России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - План G7 по административному ограничению цен на российскую нефть - неудачная инициатива, считает гендиректор второй по величине нефтяной компании Европы TotalEnergies Патрик Пуянне. Его заявление на конференции Energy Intelligence приводит Bloomberg.

Лидеры Евросоюза договорились 5 октября предоставлять покупателям российской нефти в третьих странах доступ к европейским страховым и финансовым услугам только в том случае, если те будут соблюдать введенные ограничения цен на это сырье.

Пуянне же сказал, что рынок уже выполняет эту работу, а российские баррели доступны с "большой скидкой".

Российские чиновники не раз заявляли, что Россия не будет продавать нефть в страны, которые присоединятся к лимиту, и в итоге нефть на рынке подорожает.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман 5 октября сказал, что пока не знает, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть и кто его поддержит.