Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Глава Total назвал плохой идеей введение лимита цен на нефть из России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - План G7 по административному ограничению цен на российскую нефть - неудачная инициатива, считает гендиректор второй по величине нефтяной компании Европы TotalEnergies Патрик Пуянне. Его заявление на конференции Energy Intelligence приводит Bloomberg.

Лидеры Евросоюза договорились 5 октября предоставлять покупателям российской нефти в третьих странах доступ к европейским страховым и финансовым услугам только в том случае, если те будут соблюдать введенные ограничения цен на это сырье.

Пуянне же сказал, что рынок уже выполняет эту работу, а российские баррели доступны с "большой скидкой".

Российские чиновники не раз заявляли, что Россия не будет продавать нефть в страны, которые присоединятся к лимиту, и в итоге нефть на рынке подорожает.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман 5 октября сказал, что пока не знает, как будет работать ценовой потолок на российскую нефть и кто его поддержит.

TotalEnergies Патрик Пуянне Евросоюз Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Total продолжит поставки СПГ из России, если не будет санкций ЕС против газа

Персонал Запорожской АЭС сообщил МАГАТЭ о планах запустить один из реакторов

Персонал Запорожской АЭС сообщил МАГАТЭ о планах запустить один из реакторов

Новак заявил о готовности начать поставки газа по уцелевшей нитке "Северного потока 2"

В ЕК объяснили, что фон дер Ляйен не предлагала ограничить цену на российский газ

На "Мосбирже" доллар подорожал на 1,22 рубля, евро - на 2 рубля

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

ОПЕК+ согласовали России новую квоту в 10,5 млн б/с при актуальной добыче 9,9 млн б/с

Недельная инфляция составила 0,07%

Байден обеспокоен решением ОПЕК+ сократить добычу нефти

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

ОПЕК+ продлили сделку до 2024 года и снизили квоту на 2 млн б/с

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"

Путин поручил правительству создать ФГУП "Запорожская АЭС"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });