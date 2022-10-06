Путин поручил подготовить планы макроэкономического развития с учетом усиления санкций

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил правительству задачу выработать эффективные планы восстановления макроэкономической динамики в связи с ожидаемым усилением санкционного давления на Россию.

"Обращаю внимание правительства и Банка России: необходимо обеспечить устойчивое восстановление макроэкономической динамики. В целом ситуация у нас здесь стабильная, тем не менее мы собрались, коллеги, для того, чтобы обо всем об этом поговорить. При этом важно понимать, что санкционное давление на Россию будет только усиливаться. Нужно иметь в этой связи гибкие, эффективные планы действий, просчитанные как на ближайшую, так и на среднесрочную перспективу, и последовательно их исполнять", - заявил Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

Ранее в четверг стало известно, что Евросоюз утвердил восьмой пакет антироссийских санкций.