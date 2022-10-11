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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Mercedes-Benz увеличил продажи в III квартале на 21%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года германский автопроизводитель Mercedes-Benz AG увеличил продажи на 21% в годовом измерении, несмотря на сохраняющийся дефицит полупроводниковых компонентов и другие проблемы в цепочках поставок.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее глобальные продажи в минувшем квартале составили 517,8 тысячи автомобилей.

Продажи электромобилей выросли более чем в два раза - до 30 тысяч. За три квартала 2022 года показатель увеличился в 2,3 раза, достигнув 75,4 тысячи.

Продажи автоконцерна в наиболее дорогом сегменте, куда входят автомобили Maybach и S-Class, в июле-сентябре уменьшились на 1%, до 77,5 тысячи.

"Глобальный спрос на автомобили Mercedes-Benz остается высоким, несмотря на то, что неопределенность с поставками энергоносителей в Европе и сохраняющиеся проблемы с COVID-19 в Азии сказываются на настрое потребителей", - отмечается в пресс-релизе компании.

Продажи Mercedes-Benz в Азии в третьем квартале увеличились на 28% по сравнению с июлем-сентябрем прошлого года, до 260,5 тысячи автомобилей. В том числе, в Китае было продано 206,8 тысячи машин - на 37% больше, чем годом ранее.

Реализация автомобилей автоконцерна в Европе выросла на 18%, до 152,7 тысячи единиц, в Северной Америке - на 26%, до 83,2 тысячи. В США продажи Mercedes-Benz повысились на 31%, до 72,4 тысячи.

С начала 2022 года рыночная капитализация Mercedes-Benz снизилась на 24%.

Mercedes-Benz Германия Азия Европа
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