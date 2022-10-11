Тевтонский замок Прейсиш-Эйлау продали на аукционе за 7,6 млн рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Власти Калининградской области с третьей попытки продали замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.

Торги он ценил как удачные: при стартовой цене лота в 4,7 млн рублей замок был продан за 7,6 млн рублей.

"Ранее правительство пыталось реализовать замок. Сначала цена составляла 9,7 млн рублей, затем 6,3 млн рублей. Выходит, что он был продан даже выше предыдущей цены", - сказал Лысков.

"Замок приобрела компания из Санкт-Петербурга ООО "Гринартдевелопмент". Ее владелец, насколько нам известно, имеет несколько фирм, у которых есть опыт архитектурных и строительных работ, использования объектов недвижимости. Это вселяет надежду, что исторический замок приобретен с целью дальнейшей реставрации и использования. Тем более, что Прейсиш-Эйлау подпадает под уникальную для России региональную программу восстановления ОКН - "Финансирование проектов по вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот Калининградской области", - отметил пресс-секретарь.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Гринартдевелопмент" зарегистрировано в июле 2021 года в Петербурге. Основной вид деятельности - аренда и управление недвижимым имуществом. Генеральным директором и владельцем ООО является Владислав Мазурок.

Он же работает управляющим директором инжиниринговой компании Green Engineering & Finance. Еще одним управляющим директором в этой компании выступает Олег Греф, сын главы Сбербанка Германа Грефа.

Лысков напомнил, что замок имеет статус памятника культуры регионального значения, новому владельцу предстоит сохранить его исторический облик при реконструкции. Его продали по программе, которая дает покупателю-инвестору особые условия по беспроцентному займу на срок до 15 лет. Максимальная сумма займа установлена в размере 1 млрд рублей.

Программой активно пользуются бизнесмены, восстанавливающие исторические объекты в регионе.

В июле 2021 года Мазурок говорил РБК, что у Green Engineering & Finance около 50 проектов в разных сферах. В частности, компания была выбрана техническим консультантом строительства моста через реку Лена в районе Якутска, техническим экспертом строительства автомобильной дороги М-11 "Нева". В числе ее проектов также контроль модернизации систем водоснабжения и водоотведения в нескольких регионах Узбекистана.

Green Engineering & Finance выступает финансовым или техническим консультантом инвесторов и кредиторов при реализации проектов. В рамках управления строительством компания выполняет функции технического заказчика и строительного контроля.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау с 2007 года имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1330 году, не сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны и в последующие годы активно использовался, в нем какое-то время даже жили. Однако его ни разу не ремонтировали, и с годами в нем частично обрушилась крыша.

В начале 1990-х годов было принято решение провести незначительную реконструкцию и переоборудовать замок в гостиницу, но затем проект забросили. В 2018 году региональное агентство по имуществу нашло фирму, которая законсервировала замок. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров.