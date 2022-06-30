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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

В Калининграде снова выставят на продажу тевтонский замок Прейсиш-Эйлау

Объект культурного наследия 1330 года постройки ни разу не ремонтировался

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области в очередной раз проведет конкурс по продаже замка Прейсиш-Эйлау. Об этом говорится в материалах на сайте регионального правительства.

Аукцион будет назначен в ближайшее время, предполагаемая начальная цена продажи памятника истории и культуры – 4,7 млн рублей.

Замок Прейсиш-Эйлау с 2007 года является объектом культурного наследия регионального значения. Его общая площадь превышает 3 тыс. кв. метров.

Ранее правительство уже неоднократно пыталось продать замок. Сначала цена составляла 9,7 млн рублей, затем – 6,3 млн рублей, однако, покупателей на объект не нашлось.

Замок Тевтонского ордена Прейсиш-Эйлау является одним из крепостных сооружений средних веков, неплохо сохранившихся в Калининградской области. Он был построен в 1330 году. Во время Великой Отечественной войны замок пострадал не сильно. В последующие годы он активно использовался, в нем даже проживали люди. При этом замок никогда не ремонтировался, что привело к частичным обрушениям крыши.

В начале 1990-х годов было принято решение провести незначительную реконструкцию и переоборудовать замок в гостиницу. Но на последних этапах его забросили. В июне 2016 года произошло возгорание крыши замка.

В середине июля 2018 года региональное агентство по имуществу нашло фирму, которая законсервировала замок и ликвидировала возможность проникновения людей в его помещения.

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