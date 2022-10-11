Рынок акций РФ поднялся к 1950п по индексу МосБиржи

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне ослабления геополитической напряженности и улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индекс МосБиржи поднялся в район 1950 пунктов, при этом в лидеры роста вошли бумаги "ФСК ЕЭС" и "Россетей" на новостях о разрешении конвертации акций для недружественных нерезидентов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 1949,46 пункта (+1,7%, утром индекс опускался ниже 1910 пунктов), индекс РТС - 964,67 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,4%.

Доллар подорожал до 63,73 рубля (+1,04 рубля), максимум сделок - 64,61 руб.

Новая Зеландия добавила в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 75 физлиц в РФ, в том числе 24 чиновников, связанных со вступившими в состав России территориями, а также две компании.

Позиция США и Запада в целом по конфликту на Украине остается неизменной - это продолжение поставок оружия Киеву с тем, чтобы конфликт нанес максимальный ущерб украинской стороне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле намерены внимательно следить за предстоящим саммитом "семерки", где будут, в частности, обсуждаться новые поставки вооружений Украине.

Президент РФ Владимир Путин разрешил конвертацию принадлежащих "недружественным" нерезидентам акций ПАО "Россети" (+9,8%) и структур "ФСК ЕЭС" (+5,8%) в акции ФСК при присоединении, говорится в соответствующем распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, помимо "Россетей", к ФСК присоединят ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети" (обе являются подконтрольными структурами для ФСК, которая, в свою очередь, на 80,13% принадлежит "Россетям" - ИФ), а также "Дальневосточную энергетическую управляющую компанию - ЕНЭС" (принадлежит Росимуществу - ИФ).

Также подорожали во вторник акции "НЛМК" (+7,4%), "Интер РАО" (+5,3%), "МТС" (+5,1%), UC Rusal (+3,7%), "ММК" (+3,5%), "Норникеля" (+3,4%), "Магнита" (+3%), "Роснефти" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,5%), "Московской биржи" (+2,5%), "РусГидро" (+2,4%), "Северстали" (+2,3%), АФК "Система" (+2,3%), расписки OZON (+2,3%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +2,3% "префы"), "Яндекса" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), ВТБ (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,3%), Сбербанка (+1% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), расписки TCS Group (+0,4%), акции "Татнефти" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-0,5%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, акции "ФСК ЕЭС" и "Россетей" выросли на новости о разрешении конвертации бумаг, принадлежащих нерезидентам из недружественных стран, при консолидации компаний. Однако рост котировок бумаг может оказаться краткосрочным, поскольку в будущем ожидается увеличение капитальных затрат "ФСК ЕЭС", что может ограничить возможности по выплатам дивидендов, полагают эксперты банка.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ продолжил восстановление, поскольку эмоции от витка геополитической напряженности, давившие на настроения инвесторов на старте недели, несколько улеглись. Рубль сохраняет тенденцию к ослаблению, что улучшает сантимент в отношении акций экспортеров.

Внешний фон остается в целом негативным. Усиливаются опасения по поводу замедления мировой экономики и ожидания ужесточения денежной-кредитной политики регуляторами в США и еврозоне, столкнувшимися с мощным устойчивым инфляционным давлением. В середине недели ожидаются важные для рынка нефти публикации ежемесячного отчета ОПЕК и краткосрочного прогноза ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

В среду восстановление российского рынка может продолжиться, индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 1900-2000 пунктов, полагает Бахтин.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также отмечает, что котировки акций сетевых распределительных компаний поддержало подписанное президентом РФ разрешение на конвертацию принадлежащих нерезидентам из недружественных стран бумаг "Россетей" в акции "ФСК ЕЭС".

Капитализация ПАО "Полюс" пятый день подряд снижается вслед за мировыми ценами на золото, причем акции золотодобытчика упали на 12%, а золото за тот же период потеряло в цене чуть более 3%. Акции МТС выросли на фоне недавних новостей о том, что телеком-гигант инвестирует в российского провайдера навигационных и картографических решений "Навител Групп". Это позволит МТС создать собственную геоплатформу сервисов для транспорта. Давление на бумаги "Норникеля" оказали новости о включении президента компании Владимира Потанина в австралийский санкционный SDN-лист. Снижение нефти Brent выглядит как техническая коррекция, возможен ретест области поддержки $94-94,5 за баррель. Если до закрытия торгов эта область устоит, то в среду можно ожидать продолжения роста стоимости Brent в сторону $100 за баррель, полагает Чернов.

По словам начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаила Шульгина, индекс МосБиржи закрыл "гэп", который образовался между закрытием прошлой недели (1944,75 пункта) и открытием текущей недели на фоне дивидендных отсечек "Газпрома" и "Татнефти". Однако далее восходящая динамика ослабла, индекс МосБиржи пока не решается атаковать рубеж 1950 пунктов.

До конца октября инвесторы получат выплаты по дивидендам "ФосАгро", "НОВАТЭКа", "Татнефти", "Газпрома", что должно поддержать ликвидность российского рынка. На этом фоне вероятна новая проверка на прочность теперь уже психологического сопротивления 2000 пунктов, полагает эксперт.

Тем временем, Путин подписал указ, который на весь 2023 год продлевает действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или подержали антироссийские санкции. Фоном это является позитивной новостью для представителей российского аграрно-промышленного комплекса.

В четверг состоится встреча президентов России и Турции, где будут обсуждаться Украина, двусторонние отношения Москвы и Анкары. Двусторонние переговоры на высшем уровне могут формировать надежду на снижение уровня геополитической напряженности, что в целом позитивно для фондового рынка, полагает Шульгин.

В мире

Во вторник снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, шанхайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), "минусует" Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-1,1%), но в США динамика смешанная (S&P 500 просел на 0,3%, Dow вырос на 0,8%).

Давление на азиатские рынки оказало падение акций технологического сектора после того, как власти США на минувшей неделе ввели новые ограничения на поставки передовых чипов и оборудования для производства полупроводников в Китай для предотвращения развития военной отрасли КНР за счет этой продукции.

Опасения относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы продолжают оказывать давление на настроения инвесторов. В том числе рынок продолжал реагировать на данные о состоянии рынка труда США, опубликованные в пятницу.

В ближайший четверг будут опубликованы данные об инфляции в США, которые могут дать сигнал для понимания дальнейших шагов ФРС. Сейчас трейдеры делают ставку на то, что центральный банк повысит ставки еще на 0,75 процентного пункта по итогам ноябрьского заседания, согласно данным CME FedWatch.

Тем временем, Международный валютный фонд (МВФ) вновь улучшил свою оценку динамики российской экономики в 2022 году. Теперь МВФ ожидает ее падения на 3,4% вместо 6%, ожидавшихся в июле, и 8,5%, прогнозировавшихся им в апреле. Прогноз на 2023 год также более позитивный - снижение ВВП РФ, по мнению фонда, составит 2,3%, а не 3,5%. Такая оценка приводится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis), опубликованном фондом во вторник.

МВФ также сохранил прогноз роста мирового ВВП на 2022 год на уровне 3,2%, ухудшил на 2023 года на 0,2 п.п. - до 2,7%.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены замедлили снижение, вызванное накануне слабыми макроэкономическими данными из Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $94,54 за баррель (-1,7% и -1,8% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,47 за баррель (-1,8% и -1,6% в понедельник).

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в сентябре упал до 49,3 пункта с 55 пунктов в августе из-за негативного влияния на сектор коронавирусных ограничений. Индикатор опустился ниже пограничных 50 пунктов впервые за четыре месяца.

Между тем Шанхай и ряд других крупнейших городов КНР усилили тестирование жителей на коронавирус до самого активного уровня с августа и ввели ограничения на поездки, пишет издание Barron's. Такие меры могут быть связаны с 20-м съездом Коммунистической партии Китая, который начнется в Пекине 16 октября.

Дополнительное давление на котировки оказал сильный доллар, укрепившийся после заявления главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса о том, что к началу следующего года уровень ключевой процентной ставки в США может немного превысить 4,5% годовых. По его словам, Федрезерву нужно будет удерживать ставку на высоком уровне в течение некоторого времени, чтобы охладить экономику и рынок труда.

На бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "КАМАЗа" (+10%), "префы" "Россетей" (+8,8%), акции Росдорбанка (+7,8%), расписки Fix Price (+7,8%), бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+7,2%), "ТГК-2" (+7%), "Юнипро" (+6,7%), "префы" "Мечела" (+6%).

ПАО "КАМАЗ" по итогам 9 месяцев этого года произвело 32,255 тыс. грузовиков, что на 4% больше, чем годом ранее, следует из сообщения компании. За сентябрь "КАМАЗ" выпустил 3,645 тыс. машин (-10% г/г).

Подешевели бумаги VEON (-3,7%), ПАО "СПБ биржа" (-1,6%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-1,1%), "Росгосстраха" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 31,81 млрд рублей (из них 7,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,13 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,39 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").