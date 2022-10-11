Более 7 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в понедельник вышли семь судов с почти 175 тыс. тонн кукурузы, пшеницы и подсолнечного масла, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"По состоянию на 11 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 7 059 740 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 641 сухогруза - 325 на прибытие в украинские порты и 316 - на выход из них", - говорится в сообщении СКЦ.

Отмечается, что 11 октября украинские порты покинули семь судов, они перевозят в общей сложности 174 862 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы.

Два судна Melina (26 380 тонн кукурузы) и Hazar S (6 тыс. тонн кукурузы) направились в Италию, еще два - Lucky Trader (24 тыс. тонн пшеницы) и Erdek (9 350 тонн подсолнечного масла) - в Турцию.

Помимо этого, судно Magnum Power доставит в Индонезию 51 742 тонн пшеницы, сухогруз Sea Pearl J - 30 тыс. тонн кукурузы в Тунис. Судно Ince Evrenye перевозит в Испанию 27 390 тонн пшеницы.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.