Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Более 6,5 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской зерновой сделки

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Из украинских портов в субботу вышли семь судов с почти 167 тыс. тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла, получив разрешение от совместного координационного центра (СКЦ).

"8 октября семь судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 166 686 тонн зерна и другой продукции АПК в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении СКЦ.

Суда Eneida B (32 859 тонн кукурузы и 9 511 тонн пшеницы), Oris Sofi (6 тыс. тонн подсолнечного масла) и Laurus (5 050 тонн пшеницы) направились в Турцию. Сухогруз Cornelia M (60 тыс. тонн пшеницы) отплыл во Вьетнам, и Shaman Wisdom (32,6 тыс. тонн пшеницы) - в Индонезию.

Помимо этого, судно Chem Hero доставит в Индию 15 тыс.тонн подсолнечного масла. Судно Lady Eva отправилось в Египет с 5 666 тонн кукурузы.

В СКЦ уточнили, что "зерно, поступившее в пункт назначения, может пройти переработку и затем - быть переправлено в другие страны".

"По состоянию на 8 октября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 6 595 784 тонны. Всего на данный момент было разрешено движение 605 судов - 313 на прибытие в украинские порты и 292 - на выход из них", - подчеркивается в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документа по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Украина ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНДР запустила очередную баллистическую ракету

Что произошло за день: суббота, 8 октября

Что случилось этой ночью: суббота, 8 октября

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

США расширили ограничения на экспорт полупроводников в Китай

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Байден заявил, что из-за решения ОПЕК+ в США начался рост цен

Что произошло за день: пятница, 7 октября

Британцам предсказали отключение электричества на 3 часа в день зимой в наихудшем сценарии

Председатель Европарламента выступила на саммите ЕС за "потолок" цен на газ

Нобелевская премия - 2022

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"

Нобелевскую премию мира присудили "Мемориалу"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });