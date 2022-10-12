Заксобрание Петербурга единогласно одобрило перенос реновации до 2024 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Петербургское Законодательное собрание приняло в третьем чтении законопроект о "заморозке" реновации многоквартирных домов до 2024 года. За проект проголосовали все 50 депутатов.

Как сказал спикер Закса Александр Бельский, теперь документ поступит на подпись губернатору Александру Беглову, который ранее вносил в парламент и законопроект о реновации в городе, и предложение ее отложить.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко ранее объяснял, что приостановить закон было решено "с учетом местной специфики". Он также признал, что в городе существуют "объективные сложности" с предоставлением равнозначных жилых помещений для граждан, чьи дома подпадают под реновацию.

Закон о реновации в Петербурге Заксобрание одобрило в конце июня. Под реновацию должны были попасть дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, если они были построены в 1957-1970 годы по типовым панельным проектам (панельные "хрущевки"). У собственников квартир было бы 60 дней на созыв общего собрания, чтобы отказаться от программы.

Ряд депутатов высказались против законопроекта. Поправки, по которым в программу позволялось бы включать только дома, изношенные не менее чем на 70%, а жилье переселяемым гражданам предоставлялось в пределах того же административного района, были отклонены.

В августе Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный иск жителей к губернатору и Заксобранию об оспаривании регионального закона о реновации.

В сентябре Беглов сообщил, что предложил Заксобранию приостановить действие закона до 2024 года, изучив реакцию горожан.