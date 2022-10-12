Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Заксобрание Петербурга единогласно одобрило перенос реновации до 2024 года

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Петербургское Законодательное собрание приняло в третьем чтении законопроект о "заморозке" реновации многоквартирных домов до 2024 года. За проект проголосовали все 50 депутатов.

Как сказал спикер Закса Александр Бельский, теперь документ поступит на подпись губернатору Александру Беглову, который ранее вносил в парламент и законопроект о реновации в городе, и предложение ее отложить.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко ранее объяснял, что приостановить закон было решено "с учетом местной специфики". Он также признал, что в городе существуют "объективные сложности" с предоставлением равнозначных жилых помещений для граждан, чьи дома подпадают под реновацию.

Закон о реновации в Петербурге Заксобрание одобрило в конце июня. Под реновацию должны были попасть дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, если они были построены в 1957-1970 годы по типовым панельным проектам (панельные "хрущевки"). У собственников квартир было бы 60 дней на созыв общего собрания, чтобы отказаться от программы.

Ряд депутатов высказались против законопроекта. Поправки, по которым в программу позволялось бы включать только дома, изношенные не менее чем на 70%, а жилье переселяемым гражданам предоставлялось в пределах того же административного района, были отклонены.

В августе Санкт-Петербургский городской суд принял к производству коллективный иск жителей к губернатору и Заксобранию об оспаривании регионального закона о реновации.

В сентябре Беглов сообщил, что предложил Заксобранию приостановить действие закона до 2024 года, изучив реакцию горожан.

Петербург Александр Беглов Заксобрание Александр Бельский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ предложили дать возможность иностранным банкам открыть филиалы в России

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков"

Добыча нефти в РФ по итогам 2022 года ожидается на уровне 525-530 млн т

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Минфин займется проблемой экспорта топлива, за которое получен демпфер

Сбербанк заявил о готовности кредитовать нефтегазовый сектор РФ в юанях

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции

Решетников отметил, что мировая экономика движется в сторону рецессии и стагфляции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });