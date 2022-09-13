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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил Заксобранию приостановить действие регионального закона о реновации многоквартирных домов до 2024 года.

Он уточнил в Telegram, что речь идет о положениях петербургского законодательства, "которые касаются комплексного развития территорий (КРТ) жилой застройки". Закон в Петербурге приняли в июне 2022 года, чтобы привести региональное законодательство в соответствие с федеральным.

"Все это время с Центром управления регионом анализировали обратную связь, которую получали от жителей. Мы должны надежно защитить законные права и интересы петербуржцев. Поэтому приостановим КРТ жилой застройки до 2024 года. За это время проработаем варианты корректировки федерального и совершенствования нашего регионального законодательства", - написал Беглов.

Он также считает важным установить дополнительное условие о наличии "стартовых пятен" застройки, чтобы жителей могли переселять в непосредственной близости от прежнего дома.

Как уточняет пресс-служба Смольного, губернатор уже внес в Закс законопроект о приостановке действия закона о реновации.

Беглов также считает необходимым более четко определить процедуры проведения общих собраний собственников, добавили там.

"Убежден, что до вступления в силу изменений в Генеральный план Санкт-Петербурга подготовка изменений Правил (землепользования и застройки - ИФ), направленных на реализацию комплексного развития территории жилой застройки, является преждевременной", - цитирует пресс-служба Беглова.

Принятый в июне законопроект в Закс внес также Беглов. В соответствии с этим законом, у собственников квартир было бы 60 дней на созыв общего собрания, чтобы отказаться от программы. Несколько депутатов высказывались против законопроекта. Поправки, по которым в программу позволялось бы включать только дома, изношенные не менее чем на 70%, а жилье переселяемым гражданам предоставлялось в пределах того же административного района, были отклонены.

Под программу реновации должны были попасть дома, которые не признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, если они были построены в 1957-1970 годы по типовым панельным проектам (панельные "хрущевки")"

Петербург Александр Беглов Заксобрание Петербурга Смольный
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