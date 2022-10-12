Главный экономист Банка Англии прогнозирует резкое повышение ставки в ноябре

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Главный экономист Банка Англии Хью Пилл дал понять, что британский ЦБ резко поднимет базовую процентную ставку на ноябрьском заседании, чтобы сдержать инфляцию в условиях наращивания правительством экономических стимулов. Он заявил об этом на мероприятии в Глазго, передает Bloomberg.

"С учетом глобальной неопределенности и высокой волатильности рынков, ноябрь может казаться слишком далеким, - сказал Пилл. - В данный момент я склоняюсь к тому, что Комитету по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) придется предпринять серьезные действия в ответ на существенные макроэкономические и рыночные события последних нескольких недель".

По его словам, план стимулирования экономики, а также программа помощи домовладельцам и бизнесу с оплатой счетов за электроэнергию, объявленные британскими властями, усилят инфляционное давление в стране в среднесрочной перспективе.

"Эти действия будут больше стимулировать спрос, чем предложение, что увеличит инфляцию", - заявил Пилл.

Банку Англии необходимо придерживаться своего мандата по обеспечению ценовой стабильности в экономике, чтобы поддержать доверие к британской экономической политике, считает он.

"Высокая волатильность рынков, последовавшая за объявлением правительством плана экономических стимулов, подчеркивает необходимость усиления надежности всей институциональной структуры", - сказал Пилл.

В конце сентября британский ЦБ повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 2,25% годовых, и объявил о намерении приступить к сокращению объема гособлигаций на его балансе. Однако спустя несколько дней он принял решение приостановить продажу госбумаг из-за скачка доходностей и вернуться к их выкупу на рынке. Программа выкупа бондов будет действовать до конца этой недели.