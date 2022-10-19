Биржевой оператор Nasdaq увеличил квартальную чистую прибыль

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2022 года биржевой оператор Nasdaq Inc. увеличил чистую прибыль на 2,1%, при этом скорректированный показатель превысил прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $294 млн, или 59 центов в расчете на акцию, по сравнению с $288 млн, или 56 центов на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированный показатель вырос до 68 центов с 59 центов на акцию.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 65 центов на акцию.

Выручка Nasdaq в минувшем квартале повысилась на 15% и достигла $1,557 млрд против $1,357 млрд годом ранее.

В том числе доходы в сфере рыночных услуг выросли на 4% (до $305 млн), в сегменте бизнес-решений - на 8% (до $584 млн).

С начала 2022 года рыночная стоимость биржевого оператора снизилась на 18,3%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 упал на 22%.