Белоусов заявил, что компании РФ вынуждены экспортировать уголь с дисконтом 50-60%

Но даже в таких условиях они сохраняют рентабельность, отметил первый вице-премьер

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские угольные компании на фоне внешних ограничений вынуждены экспортировать уголь с дисконтом в 50-60%, но даже в таких условиях сохраняют рентабельность, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов, выступая на экспортном форуме "Сделано в России" в четверг.

"Благодаря дешевым энергоресурсам (в РФ - ИФ) мы, в частности, довольно спокойно смогли пройти те кризисы, которые есть. У нас дисконты по углю составляют 50-60%, то есть отклонение вниз контрактных наших цен, которые угольщики заключают, - они примерно в два раза дешевле вынуждены продавать уголь, чем рыночные цены. И ничего - оказывается, что это рентабельно и вполне допустимо", - отметил он.

"Тоже самое касается и минеральных удобрений, известны дисконты на нефть, которые достигали $20-30 за баррель, и так далее", - добавил Белоусов.

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