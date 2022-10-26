В бюджете и ФНБ заложено 250 млрд рублей на развитие электротранспорта в городах

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Средства для развития городского транспорта, в том числе электротранспорта, предусмотрены в федеральном бюджете и Фонде национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму порядка 250 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Он сказал об этом депутам Госдумы от "Единой России" в преддверии первого чтения законопроекта о бюджете на 2023-2025 годы.

"Мы предусмотрим необходимые ресурсы как из бюджета, так и из Фонда национального благосостояния для того, чтобы создать в ряде городов систему устойчивого развития городского транспорта, в первую очередь, трамваев", - сказал он.

77 млрд рублей будет предусмотрено в федеральном бюджете, около 120 млрд рублей будет выделено из ФНБ, уточнил глава Минфина.

"Кроме того для развития городского транспорта предусмотрены необходимые ресурсы для лизинговых схем по закупке автобусов и троллейбусов. Более 50 млрд рублей на эти цели будет учтено в ФНБ", - сказал также он.