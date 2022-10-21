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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Норвегия в сентябре снизила добычу углеводородов на 9,8%

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Норвегия в сентябре сократила добычу нефти, конденсата и широких фракций легких углеводородов на 9,8% относительно того же месяца прошлого года - до 1,836 млн б/с, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В августе, согласно уточненным данным, производство составляло 2,006 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно снизилось на 8,5%.

Продажи природного газа в сентябре составили 9,1 млрд кубометров - рост на 0,6% в годовом выражении. Между тем к августу они упали на 15%. При этом показатель оказался хуже прогноза NPD, составлявшего 9,718 млрд кубометров.

Добыча нефти в стране прошлом месяце составляла в среднем 1,642 млн б/с, что на 7,7% меньше августовского объема и на 7,9% ниже производства в сентябре 2021 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,816 млн б/с.

Общий объем добычи в Норвегии в январе-сентябре, согласно предварительным расчетам, составил примерно 172,6 млн кубометров нефтяного эквивалента, 72,1 млн кубометров пришлось на нефть и 91,4 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 1,9 млн кубометров н.э. выше показателя за аналогичный период 2021 года, говорится в сообщении.

Норвегия
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