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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Норвегия в октябре сократила добычу углеводородов на 5,6%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Норвегия в октябре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,6% в годовом измерении, до 1,95 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В сентябре, по уточненным данным, производство составляло 1,835 млн б/с. Таким образом, в октябре оно выросло на 6,3% к сентябрю.

Продажи природного газа в октябре составили 9,8 млрд кубометров, сократившись на 8,2% в годовом выражении. Между тем за месяц они увеличились на 7,7%. При этом показатель оказался существенно хуже прогноза NPD, составлявшего 10,925 млрд кубометров.

Добыча нефти в стране прошлом месяце составляла в среднем 1,745 млн б/с, что на 6,4% больше сентябрьского объема, но на 4% ниже производства в октябре 2021 года. NPD прогнозировал показатель на уровне 1,882 млн б/с.

Общий объем добычи в Норвегии в январе-октябре, по предварительным расчетам, составил примерно 192,06 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 80,7 млн кубометров пришлось на нефть и 101,2 млн кубометров на природный газ. Совокупное производство было на 0,6 млн кубометров н.э. выше показателя за аналогичный период 2021 года.

NPD Норвегия
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