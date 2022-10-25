Logitech сократила квартальную чистую прибыль на 41%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Logitech International SA, выпускающая оборудования компьютерной периферии (клавиатуры, мыши, колонки и т.д.), во втором квартале 2023 фингода сократила чистую прибыль на 41% и получила выручку хуже прогнозов рынка. В отчете компания отметила тяжелые макроэкономические условия.

Чистая прибыль Logitech в квартале, завершившемся 30 сентября, составила $82,09 млрд, или 50 центов на акцию, по сравнению со $139,46 млрд, или 81 центом на акцию, годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию упала до 84 центов с $1,05 годом ранее.

Выручка Logitech упала на 12%, до $1,15 млрд. Без учета изменения курса валют показатель сократился на 7%.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль компании в размере 81 цента на акцию при выручке в $1,21 млрд.

Выручка компании упала почти во всех сегментах. Продажи веб-камер рухнули на 36%, клавиатур - на 15%, аксессуаров для планшетных компьютеров - на 33% и компьютерных девайсов для видеоигр - на 10%.

Продажи товаров сократились также и в большинстве регионов присутствия. В Северной и Южной Америке показатель сократился на 9%, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке - на 16%. И только в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выручка поднялась на 4%.

Logitech отметила, что негативное влияние на финансовые показатели оказали снижение спроса, рост издержек, изменения курса валют и проблемы в цепочках поставок.

Компания сохранила прогноз на текущий финансовый год, в соответсвии с которым ожидает снижения выручки на 4-8%, операционную прибыль - в размере $650-750 млн.

Кроме того, Logitech сообщила, что ее главный финансовый директор Нэйт Олмстед уходит в отставку, не назвав причин для такого решения. Олмстед останется на своем посту до тех пор, пока компания не найдет нового CFO.

Котировки Logitech на торгах в Швейцарии во вторник растут на 5,7%.