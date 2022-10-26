Deutsche Bank увеличил чистую прибыль в III квартале почти в 4 раза

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, резко увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2022 года, превзойдя ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре увеличилась до 1,24 млрд евро по сравнению с 329 млн евро годом ранее.

Прибыль, распределяемая среди акционеров, составила 1,12 млрд евро против 194 млн евро за аналогичный период прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных самим банком, для этого показателя составлял 960 млн евро.

Квартальная выручка Deutsche Bank увеличилась на 15%, до 6,9 млрд евро, при консенсус-прогнозе в 6,5 млрд евро.

Выручка Deutsche Bank в сфере управления активами увеличилась на 1%, до 661 млн евро. Комиссионные от управления активами повысились на 3%, а чистый приток средств клиентов составил 8 млрд евро. Тем временем общий объем активов под управлением банка на конец третьего квартала сократился на 5% из-за падения мировых финансовых рынков и составил 833 млрд евро.

В сфере инвестиционно-банковских операций выручка увеличились в июле-сентябре на 6%, до 2,4 млрд евро. Доход от торговых операций с активами с фиксированной доходностью и валютами (FIC) подскочил на 38%, до 2,2 млрд евро.

Выручка в корпоративном сегменте повысилась на четверть и достигла 1,6 млрд евро, а доходы от работы с частными клиентами увеличились на 13%, до 2,3 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам в прошлом квартале составили 350 млн евро по сравнению со 117 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Deutsche Bank продолжил сокращать риски, связанные с Россией, говорится в его сообщении. Объем дополнительных рисков на случай наступления непредвиденных обстоятельств (additional contingent risk) на конец третьего квартала составлял 200 млн евро против 600 млн евро тремя месяцами ранее. Общая сумма выданных кредитов сократилась до 1 млрд с 1,3 млрд евро.

Акции банка растут в цене на 0,3% на торгах во Франкфурте в среду. С начала текущего года капитализация сократилась на 16,3%, до 18,8 млрд евро.