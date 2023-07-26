Deutsche Bank сократил квартальную прибыль на 27% при росте выручки на 11%

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года Deutsche Bank AG, крупнейший банк Германии, снизил чистую прибыль на 27% из-за повышения расходов и резервов на покрытие безнадежных долгов.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила 763 млн евро против с 1,05 млрд евро годом ранее.

Выручка выросла на 11% - до 7,409 млрд евро. Объем депозитов повысился на 1% и достиг 593 млрд евро.

Доходы в сфере инвестиционно-банковских операций упали на 11% - до 2,4 млрд евро. В том числе выручка от операций с бумагами с фиксированной доходностью и валютой снизилась на 10% (до 2,1 млрд евро), от консалтинговой деятельности и организации размещений - выросла на 25% (до 291 млн евро).

Выручка в сфере управления активами опустилась на 6% и составила 620 млн евро. За минувший год общий объем активов под управлением банка вырос на 19 млрд евро и достиг 859 млрд евро.

Подразделение по работе с корпоративными клиентами увеличило выручку на 25% - до 1,9 млрд евро, по работе с физлицами - на 11%, до 2,4 млрд евро.

Непроцентные расходы, в том числе на судебные разбирательства, увеличились на 15% и достигли 5,6 млрд евро.

Отчисления на покрытие возможных убытков по кредитам выросли до 401 млн евро с 372 млн евро в первом квартале.

Банк объявил о намерении начать buyback в следующем месяце и до конца года выкупить собственные акции на сумму до 450 млн евро.

За последние три месяца капитализация Deutsche Bank выросла на 7,2% (до 20,9 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX за этот период прибавил 2,4%.