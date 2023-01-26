Производитель полупроводников STMicro увеличил чистую прибыль в IV кв. на 66%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - STMicroelectronics NV (STMicro), крупнейший в Европе разработчик и производитель полупроводниковых компонентов, повысил чистую прибыль на две трети в четвертом квартале 2022 года благодаря высокому спросу на микрочипы.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,25 млрд по сравнению с $750 млн за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные FactSet аналитики ожидали менее существенного роста показателя, до $1,07 млрд.

Квартальная выручка компании увеличилась до $4,42 млрд с $3,56 млрд годом ранее, в целом совпав с прогнозами.

Валовая прибыль выросла до $2,1 млрд с $1,61 млрд, а рентабельность по этому показателю повысилась до 47,5% с 45,2%. Операционная прибыль увеличилась до $1,29 млрд с $885 млн.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале 2023 года ее выручка составит около $4,2 млрд, валовая маржа - 48% плюс-минус 200 б.п.

Основываясь на "высоком клиентском спросе и увеличении производственных мощностей", компания рассчитывает получить выручку в 2023 году в диапазоне от $16,8 до $17,8 млрд, заявил главный исполнительный директор STMicro Жан-Марк Шери. В минувшем году показатель составил $16,13 млрд.

Акции STMicro подорожали на 13% за последние три месяца.