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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:21

Daimler Truck увеличил квартальную выручку в полтора раза

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в третьем квартале увеличил выручку почти в полтора раза (на 47%) благодаря росту продаж. Об этом говорится в окончательной отчетности компании, предварительная была опубликована в конце октября.

Выручка компании в июле-сентябре составила 13,51 млрд евро против 9,16 млрд евро годом ранее.

Продажи грузовиков и автобусов увеличились на 27%, до 134 972 единиц.

Чистая прибыль взлетела в 4,5 раза и достигла 990 млн евро против 214 млн евро годом ранее.

Скорректированная EBIT подскочила в 2,6 раза и составила 1,27 млрд евро. В североамериканском подразделении показатель увеличился в 2,1 раза - до 738 млн евро, в подразделении Mercedes-Benz - в 4,2 раза, до 474 млн евро. При этом азиатское подразделение зафиксировало снижение показателя на 63% - до 43 млн евро.

Продажи автобусов выросли на 40%, до 6283, выручка подразделения увеличилась на 16%, до 941 млн евро, скорректированная EBIT повысилась в 4 раза и составила 23 млн евро.

В предварительной отчетности Daimler Truck сообщал, что улучшил годовые прогнозы. Компания планирует получить по итогам всего 2022 года выручку в диапазоне 50-52 млрд евро и прогнозирует небольшое увеличение EBIT.

С начала 2022 года капитализация Daimler Truck снизилась на 11%, до 23 млрд евро.

Daimler Truck Германия Mercedes-Benz
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