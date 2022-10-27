Трудовые договоры с ИП или ООО при мобилизации не передавшего дела руководителя будут прекращены

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о прекращении трудовых договоров с сотрудниками обществ с ограниченной ответственностью (ООО), чей единственный собственник-гендиректор был мобилизован, но не передал никому управление компанией. Прекращению будут подлежать и трудовые договоры сотрудников индивидуальных предпринимателей (ИП), которые не передали управление своим бизнесом доверенному лицу.

Поправка в ст. 83 Трудового кодекса (№99737-8) была принята депутатами Госдумы в третьем чтении на заседании в четверг.

Данная статья регулирует вопросы прекращения трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Сейчас трудовые договоры могут быть прекращены, если работник был осужден к наказанию, умер или признан недееспособным, а также если был по решению суда восстановлен работник, ранее выполнявший его работу.

Принятая депутатами поправка дополняет этот перечень новым обстоятельством: трудовой договор может быть прекращен в случае призыва работодателя - физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юридического лица, на военную службу по мобилизации, объявленной президентом РФ. Норма работает в случае, если такой работодатель на период прохождения им военной службы по мобилизации не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и исполнение своих обязанностей. Действие данного пункта распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В комитете Госдумы по труду "Интерфаксу" пояснили, что действительно договоры тех работников, у которых работодатель мобилизован по частичной мобилизации и не передал дела, будут расторгаться. "Это прежде всего касается недобросовестных работодателей, которые не передали свои дела по доверенности, чтобы работники (в основном это касается мелких компаний) не остались в "подвешенном" состоянии на договорах с предприятием, которое приостановило свою деятельность. Это довольно редкие случаи. Фактически компания прекратила деятельность, а люди ничего не могут, кто их увольнять должен?" - сказал собеседник агентства.

Пять дней на передачу дел

Как сообщалось, ранее Госдума приняла закон, по которому ИП и учредители компаний, призываемые по мобилизации, в течение пяти рабочих дней могли решить организационные вопросы и передать дела доверительному управляющему, в первоначальной версии законопроекта бизнесменам планировалась дать на решение данных вопросов семь суток.

Ранее в пояснительной записке к проекту о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей приводились оценки, согласно которым количество обществ с ограниченной ответственностью - субъектов МСП с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, - составляет 797 тыс. (порядка 35% от зарегистрированных субъектов МСП - юридических лиц).